L’invitation des vignerons du Pays Loudunais rue de la Tour Loudun
vendredi 14 août 2026 · rue de la Tour · Loudun
Informations pratiques
Loudun
L’invitation des vignerons du Pays Loudunais
rue de la Tour La Tour Carrée Loudun Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Les vignerons proposeront un moment privilégié et parleront de leur travail, leur terroir, leur savoir-faire, le lieu permettra d’accueillir au mieux les vignerons mais également les visiteurs.
19h30 animation musicale avec le DJ Nice 2 mix you
Nice 2 Mix You est un DJ à l’amour du groove.
Si sa culture électronique a commencé dans les milieux underground, il n’en reste pas moins un touche à tout quand il s’agit de musique.
Restauration sur place, possibilité de monter à la Tour jusqu’à 21h.
Fin des dégustations 22h30 .
rue de la Tour La Tour Carrée Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
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English : L’invitation des vignerons du Pays Loudunais
L’événement L’invitation des vignerons du Pays Loudunais Loudun a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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