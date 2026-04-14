L’invitation des vignerons du Pays Loudunais rue de la Tour Loudun

Informations pratiques

Loudun

L’invitation des vignerons du Pays Loudunais

rue de la Tour La Tour Carrée Loudun Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Les vignerons proposeront un moment privilégié et parleront de leur travail, leur terroir, leur savoir-faire, le lieu permettra d’accueillir au mieux les vignerons mais également les visiteurs.

19h30 animation musicale avec le DJ Nice 2 mix you

Nice 2 Mix You est un DJ à l’amour du groove.

Si sa culture électronique a commencé dans les milieux underground, il n’en reste pas moins un touche à tout quand il s’agit de musique.

Restauration sur place, possibilité de monter à la Tour jusqu’à 21h.

Fin des dégustations 22h30 .

rue de la Tour La Tour Carrée Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : L’invitation des vignerons du Pays Loudunais

L’événement L’invitation des vignerons du Pays Loudunais Loudun a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais