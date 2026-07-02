LIP CRITIC, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

LIP CRITIC Lundi 26 octobre, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

19,27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T19:00:00+01:00 – 2026-10-26T23:59:00+01:00

Fin : 2026-10-26T19:00:00+01:00 – 2026-10-26T23:59:00+01:00

Super! présente

Lip Critic en concert le 26 octobre 2026 à Mains d’Œuvres

Formé en 2018 à New York, Lip Critic est le projet de Bret Kaser, Connor Kleitz, Daniel Eberle et Ilan Natter. Le groupe est composé de deux samplers, deux batteurs et chanteurs. Grâce à leur instrumentation non traditionnelle, Lip Critic exécute un mélange éclectique de sons punk, hardcore, club, pop moderniste et de structures sans inhibition. Associé à une voix excentrique de style tribune, Lip Critic offre une performance live particulièrement engageante qui rivalise avec la production hyper-stylisée de leurs disques. Ces performances sont fortement axées sur l’improvisation et l’expérimentation, y compris des versions étendues et remixées de chansons, ainsi que des membres du groupe attachant des lumières portables à leur corps.

Theft World, leur nouvel album est disponible depuis mai 2026

Theft World est un album né d’un vol : celui de mes données bancaires par un fan qui, convaincu que notre musique cachait des messages codés, a cru gagner une chasse au trésor en me volant. Un soir, en tournée, il m’a récité mon numéro de sécurité sociale devant le stand de merch. Intrigué, je l’ai écouté expliquer sa théorie délirante : nos chansons décrivaient selon lui un univers peuplé de personnages comme « l’Homme du distributeur » ou « le Casino-Supermarché ».

De retour en studio, nos maquettes nous ont soudain paru fades. Son interprétation, bien que farfelue, était bien plus captivante que nos intentions originales. Nous avons donc abandonné notre album en cours pour créer Theft World — une œuvre inspirée de sa vision, comme un hommage involontaire à ce voleur qui, sans le savoir, nous a offert une nouvelle direction artistique.

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/D5174113cca1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/2235660190171419/ »}]

Super! présente Lip Critic en concert le 26 octobre 2026 à Mains d’Œuvres Salle de concert Rock indé