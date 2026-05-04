Liquid Forms – Sound Laboratory # Nuit blanche 2026 Médiathèque Françoise Sagan Paris
Liquid Forms – Sound Laboratory # Nuit blanche 2026 Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 6 juin 2026.
Pour l’édition 2026 de la Nuit blanche, la médiathèque accueillera Liquid Forms de 19h à minuit.
Liquid Forms – Sound Laboratory est une performance immersive visuelle et sonore centrée sur l’eau, née de la collaboration entre la musicienne Olga Maximova et l’artiste Emilie Hirayama. Peinture et musique interagissent à travers le médium de l’eau : les gouttes déclenchent des sons captés par un hydrophone, tandis que des pinceaux conducteurs traduisent les gestes en musique.
La composition qui se crée à la surface de l’eau est unique et évolutive, puis transférée sur tissu grâce au savoir-faire japonais du Suminagashi. Les pinceaux deviennent à la fois outils de dessin et d’instruments sonores.
Une performance de Emilie Hirayama & Olga Maximova
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 00h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris 4 mai 2026
- Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris 4 mai 2026
- Imaginaires Romantiques par le Quatuor Våren Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris 5 mai 2026
- Frenzee • Amantique • Blast Candy SUPERSONIC Paris 5 mai 2026
- Cédric Djedje – Vielleicht Centre culturel suisse. Paris Paris 5 mai 2026