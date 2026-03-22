Lire avec un chien : des histoires de wouf ! Médiathèque Hélène Berr Paris
Lire avec un chien : des histoires de wouf ! Médiathèque Hélène Berr Paris samedi 13 juin 2026.
Lire avec un chien, c’est lire sans crainte du jugement. Cette séance encourage les enfants à la lecture, l’expression et renforce la confiance en soi : le lecteur c’est l’enfant, son public c’est le chien !
Samedi 13 juin de 10h30 à 11h30
Enfants de 7 à 12 ans – Sur inscription
Le site de Glam Médiation Animale ici
Venez à la rencontre de Daphné (Glam médiation) et de son chien Alakay et découvrez les bienfaits d’une rencontre douce et bienveillante entre l’humain et l’animal !
Le samedi 13 juin 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit sous condition
Réservation obligatoire, places limitées
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T11:30:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
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