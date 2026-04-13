Lire et dessiner le paysage urbain, jardin Michel Ragon, Fontenay-le-Comte

Lire et dessiner le paysage urbain Samedi 6 juin, 15h00 jardin Michel Ragon Vendée

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins et de la thématique annuelle « La vue », cette animation propose une lecture sensible du paysage en centre urbain, à la croisée de l’observation, de l’analyse et de la création artistique.

Accompagnés d’une plasticienne, les participants sont invités à aiguiser leur regard sur l’espace qui les entoure : lignes de fuite, perspectives, volumes, rapports entre végétal et bâti. À partir de points de vue choisis, le dessin devient un outil pour comprendre la composition du paysage urbain et la manière dont il structure notre perception.

Accessible à tous, cette expérience mêle approche patrimoniale et pratique artistique, offrant une autre façon de voir la ville, de la parcourir et de la représenter, en prenant le temps d’observer et de tracer ce que l’œil perçoit.

En partenariat avec la Société Vendéenne des Arts

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©JacPommier