L’Islette à la belle étoile

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-08

L’Islette à la belle étoile

Les mercredis 8, 15, 22, 29 juillet & 5, 12, 19 août

7 soirées exceptionnelles avec concert ou spectacle pour pique-niquer dans le parc et découvrir le château à la nuit tombée et à la lueur des bougies.

Ouvert jusqu’à 23h Tarif habituel

L’Islette à la belle étoile

Les mercredis 8, 15, 22, 29 juillet & 5, 12, 19 août

7 soirées exceptionnelles avec concert ou spectacle pour pique-niquer dans le parc et découvrir le château à la nuit tombée et à la lueur des bougies.

Au programme reprises de chansons Disney, d’airs de comédies musicales et de morceaux de Céline Dion & Jean-Jacques Goldman, sans oublier le flamenco et le jazz !

Ouvert jusqu’à 23h Tarif habituel .

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Château de l’Islette welcomes you for the festive season.

Help Santa?s elves find the 6 mystery objects hidden in the château?s grounds. Every day, 11am to 5pm. Sweet reward at the end!

For children only. Additional charge of 2.50?

L’événement L’Islette à la belle étoile Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme