L’Islette à la belle étoile Azay-le-Rideau
L’Islette à la belle étoile Azay-le-Rideau mercredi 8 juillet 2026.
L’Islette à la belle étoile
9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-08
L’Islette à la belle étoile
Les mercredis 8, 15, 22, 29 juillet & 5, 12, 19 août
7 soirées exceptionnelles avec concert ou spectacle pour pique-niquer dans le parc et découvrir le château à la nuit tombée et à la lueur des bougies.
Ouvert jusqu’à 23h Tarif habituel
L’Islette à la belle étoile
Les mercredis 8, 15, 22, 29 juillet & 5, 12, 19 août
7 soirées exceptionnelles avec concert ou spectacle pour pique-niquer dans le parc et découvrir le château à la nuit tombée et à la lueur des bougies.
Au programme reprises de chansons Disney, d’airs de comédies musicales et de morceaux de Céline Dion & Jean-Jacques Goldman, sans oublier le flamenco et le jazz !
Ouvert jusqu’à 23h Tarif habituel .
9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Château de l’Islette welcomes you for the festive season.
Help Santa?s elves find the 6 mystery objects hidden in the château?s grounds. Every day, 11am to 5pm. Sweet reward at the end!
For children only. Additional charge of 2.50?
L’événement L’Islette à la belle étoile Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme