L’Islette en fête

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-17

L’Islette en fête

Les vendredis 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août

6 soirées pique-nique & concert avec piste de danse !

5 dates pop/rock/variété française pour chanter et danser et 1 date Swing avec initiation au Lindy Hop !

Ouvert jusqu’à 23h Tarif habituel

L’Islette en fête

Les vendredis 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août

6 soirées pique-nique & concert avec piste de danse !

5 dates pop/rock/variété française pour chanter et danser et 1 date Swing avec initiation au Lindy Hop !

Ouvert jusqu’à 23h Tarif habituel .

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Château de l’Islette welcomes you for the festive season.

On December 29, the Art Fusion association will present its finest Venetian costumes, complete with Christmas lights! They will be in the château from 11am to 12:30pm and from 2pm to 4:30pm.

L’événement L’Islette en fête Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme