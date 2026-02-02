L’Islette en fête Azay-le-Rideau
L’Islette en fête Azay-le-Rideau vendredi 17 juillet 2026.
L’Islette en fête
9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-17
L’Islette en fête
Les vendredis 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août
6 soirées pique-nique & concert avec piste de danse !
5 dates pop/rock/variété française pour chanter et danser et 1 date Swing avec initiation au Lindy Hop !
Ouvert jusqu’à 23h Tarif habituel
9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr
