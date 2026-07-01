Lisons dehors à Lille !, maison du projet, Lille
mercredi 15 juillet 2026 · maison du projet · Lille
Informations pratiques
Lisons dehors à Lille ! 15 et 18 juillet maison du projet Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera des temps de lectures à voix haute d’albums de littérature jeunesse, pour les enfants et les plus grands :
Les mercredi 15 juillet et samedi 18 juillet, de 15h à 17h30, sur la pelouse en surplomb de la maison du projet !
maison du projet 84-86 boulevard de metz Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France
Venez profiter de lectures à voix haute en extérieur
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