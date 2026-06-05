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Little Films Festival Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point Cinéma Casino Clamecy

mercredi 19 août 2026 · Cinéma Casino · Clamecy

Little Films Festival Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Cinéma Casino
Adresse
41 Route de Pressures
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
4 4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Clamecy

Little Films Festival Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-22 11:10:00

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-22

Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point – Dès 3 ans 43 mn Gros-pois et Petit-point sont de retour ! Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations cocasses et débordantes de fantaisie. Un programme de courts métrages doux et original adapté aux plus petits.   .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cinema.clamecy@orange.fr

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English : Little Films Festival Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point

L’événement Little Films Festival Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point Clamecy a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Clamecy Haut Nivernais

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