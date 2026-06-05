Little Films Festival Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point Cinéma Casino Clamecy
mercredi 19 août 2026 · Cinéma Casino · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Little Films Festival Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-22 11:10:00
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-22
Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point – Dès 3 ans 43 mn Gros-pois et Petit-point sont de retour ! Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations cocasses et débordantes de fantaisie. Un programme de courts métrages doux et original adapté aux plus petits. .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cinema.clamecy@orange.fr
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English : Little Films Festival Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point
L’événement Little Films Festival Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point Clamecy a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Clamecy Haut Nivernais
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