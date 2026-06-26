Little Mômes Festival 5ème édition Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne

Informations pratiques

Aixe-sur-Vienne

Little Mômes Festival 5ème édition

Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 10:50:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Pour la 5ème édition du Little Mômes Festival qui aura lieu cette année du 4 au 7 juillet, d’abord à Aixe-sur-Vienne, puis à Limoges, ce festival jeune public Little Mômes Estival , porté par l’Association La Femme Bilboquet et soutenu par l’association Polysson, propose musique, théâtre, contes, ateliers…

Rendez-vous au centre culturel Jacques Prévert où, comme les précédentes années, seront au programme de ces deux jours des rires, des douceurs, des surprises, des découvertes sonores, de la musicalité, du déguisement, de la danse et de l’énergie.

Un vaste programme attend petits…mais aussi grandes personnes !

Ne manquez pas également d’aller vous rafraîchir et de satisfaire un petit creux avec le carton Truck ou de vous faire plaisir avant chaque spectacle avec l’espace maquillage de Loukidou qui proposera également des jeux.

La réservation se fait en ligne avec helloasso. .

Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomesfestival@gmail.com

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English : Little Mômes Festival 5ème édition

L’événement Little Mômes Festival 5ème édition Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Val de Vienne