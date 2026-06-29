Marché hebdomadaire du samedi Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne
samedi 4 juillet 2026 · Aixe-sur-Vienne
Informations pratiques
Aixe-sur-Vienne
Marché hebdomadaire du samedi Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-11-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14
Marché hebdomadaire d’Aixe-sur-Vienne du samedi matin.
Retrouvez tous les producteurs exclusivement sur la place de l’église. Parkings à proximité, place de la mairie ou parking proche de la poste et de la salle Yves Montand ou encore parking de la rue des Fossés. Venez faire vos achats en fruits et légumes, volailles, conserves, miel, et bien d’autres spécialités. .
Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00
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English : Marché hebdomadaire du samedi Aixe-sur-Vienne
L’événement Marché hebdomadaire du samedi Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Vienne
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