Informations pratiques

Aixe-sur-Vienne

Marché hebdomadaire du samedi Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-11-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14

Marché hebdomadaire d’Aixe-sur-Vienne du samedi matin.

Retrouvez tous les producteurs exclusivement sur la place de l’église. Parkings à proximité, place de la mairie ou parking proche de la poste et de la salle Yves Montand ou encore parking de la rue des Fossés. Venez faire vos achats en fruits et légumes, volailles, conserves, miel, et bien d’autres spécialités. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00

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English : Marché hebdomadaire du samedi Aixe-sur-Vienne

L’événement Marché hebdomadaire du samedi Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Vienne