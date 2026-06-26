Little Mômes Festival Barbouillet et Lalala… COMPLET Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Little Mômes Festival Barbouillet et Lalala… COMPLET

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

COMPLET

Au fond du jardin de Grand-Père se trouve un petit cabanon… Un petit cabanon plein de poussière, de lumière et surtout… plein de surprises… Mona et Lisa se faufilent à l’intérieur et se font emporter par une farandole de petites notes dans un tourbillon de couleurs !

Dans ce spectacle musical, Nathalie et Marine invitent le petit et le grand spectateur dans un voyage sonore et visuel. Mêlant chant classique et peinture, elles incarnent deux petites filles malicieuses, curieuses qui ne cessent de s’enchanter devant la beauté des œuvres qu’elles découvrent…

Dès 6 mois. .

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine littlemomesfestival@gmail.com

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English : Little Mômes Festival Barbouillet et Lalala… COMPLET

L’événement Little Mômes Festival Barbouillet et Lalala… COMPLET Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole