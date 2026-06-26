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Little Mômes Festival Le Garçon aux Larmes Gelées Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Little Mômes Festival Le Garçon aux Larmes Gelées Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Little Mômes Festival Le Garçon aux Larmes Gelées Centre Culturel Jean Gagnant Limoges lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Centre Culturel Jean Gagnant
Adresse
7 Avenue Jean Gagnant
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Limoges

Little Mômes Festival Le Garçon aux Larmes Gelées

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Après le succès de notre édition printanière, nous sommes très heureuses de vous retrouver du 4 au 7 juillet 2026 avec une programmation de spectacles et d’activités encore plus variée !

Sur l’île Taïwan vit un petit garçon lumineux nommé Awi, qui ressent de très fortes émotions et pleure souvent de rire. Suite à une moquerie, ses larmes gèlent. Alors pour se protéger, il se fabrique un masque de grand , qu’il pose sur son visage pour cacher ses émotions et paraître fort.

Le Garçon aux Larmes Gelées est un conte musical lumineux, raconté par un enfant et une panthère nébuleuse.
Dès 3 ans.   .

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Little Mômes Festival Le Garçon aux Larmes Gelées

L’événement Little Mômes Festival Le Garçon aux Larmes Gelées Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole

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