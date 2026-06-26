Little Mômes Festival Le Garçon aux Larmes Gelées Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Limoges

Little Mômes Festival Le Garçon aux Larmes Gelées

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Après le succès de notre édition printanière, nous sommes très heureuses de vous retrouver du 4 au 7 juillet 2026 avec une programmation de spectacles et d’activités encore plus variée !

Sur l’île Taïwan vit un petit garçon lumineux nommé Awi, qui ressent de très fortes émotions et pleure souvent de rire. Suite à une moquerie, ses larmes gèlent. Alors pour se protéger, il se fabrique un masque de grand , qu’il pose sur son visage pour cacher ses émotions et paraître fort.

Le Garçon aux Larmes Gelées est un conte musical lumineux, raconté par un enfant et une panthère nébuleuse.

Dès 3 ans. .

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Little Mômes Festival Le Garçon aux Larmes Gelées

L’événement Little Mômes Festival Le Garçon aux Larmes Gelées Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole