Live Bed Show – Copy ‘n’ Riot, Incognito, Paris
Live Bed Show – Copy ‘n’ Riot, Incognito, Paris dimanche 21 juin 2026.
Live Bed Show – Copy ‘n’ Riot Dimanche 21 juin, 16h00 Incognito Paris
illimité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Copy ‘n’ Riot à la galerie Incognito débarque avec un concert, orchestre de coquillages, bedroom punk, enfermées dans un 5m2. Une scénographie pop et bestiale, préparez vos lunettes et vos bouchons d’oreilles !!!
Rendez-vous à 16h pour le début du concert à la B52’s, à la Devo, à la Chicks on Speed, alla vongole, voyage en eaux colorées.
Incognito ArtClub, 16 Rue Guénégaud, 75006 Paris.
Cordialement,
COPY ‘N’ RIOT
Incognito 16 Rue Guenegaud, Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France
Copy ‘n’ Riot à la galerie Incognito débarque avec un concert, orchestre de coquillages, bedroom punk, enfermées dans un 5m2. Une scénographie pop et bestiale, préparez vos lunettes et vos bouchons à…
©Copy ‘n’ Riot
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