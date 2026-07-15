Live for Gil, concert Hommage à Gil Evans au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
samedi 19 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Un hommage vivant à Gil Evans. Après une sortie remarquée par la presse spécialisée, Live for Gil se déploie aujourd’hui sur scène dans une forme ouverte où l’écoute, l’espace et l’interaction deviennent partie intégrante de la musique du maître.
Line-up : David Georgelet : batterie ; François Chesnel : piano ; Thierry Lhiver : trombone ; Frédéric Chiffoleau : contrebasse
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — Live for Gil rend un hommage vibrant à Gil Evans, mêlant écoute et interaction pour une expérience musicale immersive et inoubliable.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 18 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : de 26 à 29 euros
Tarif sur place : de 29 à 32 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T19:30:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00;2026-09-18T21:30:00+02:00_2026-09-18T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/live-gil contact@38riv.com
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