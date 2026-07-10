Live Strings Paris Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Live Strings Paris

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 21:00:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

Live Strings Paris propose un voyage musical où le classique flirte avec les plus grands tubes de la pop depuis les années 50 !

Une redécouverte pleine de surprises de ces grands classiques… qui ne le sont pas tout à fait !

Ici, pas d’artifice — seulement la puissance expressive des cordes pour sublimer la pop.

Les arrangements, inspirés de la musique de chambre, mettent en valeur la richesse harmonique et la finesse des nuances.

Du swing intemporel de Fly Me to the Moon popularisé par Frank Sinatra, à la soul vibrante de Stand by Me de Ben E. King, de l’intensité rock de Nothing Else Matters de Metallica à la modernité lumineuse de Love Again de Dua Lipa, de l’univers sensible de Birds of a Feather de Billie Eilish à l’énergie contemporaine de Anxiety de Doechii ! .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Live Strings Paris

L’événement Live Strings Paris Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais