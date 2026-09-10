Livre sur la Place 2026 Atelier Fabrique ta propre image Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Atelier Fabrique ta propre image
Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans son album Tout commence, Laëtitia Bourget a réalisé ses images avec de la pâte à papier issue de papiers recyclés. Viens expérimenter avec elle ce processus pour composer ta propre image…Enfants
0 .
Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
In her album *Tout commence*, La%EBtitia Bourget created her illustrations using paper mache made from recycled paper. Come experiment with her using this process to create your own illustration…
L’événement Livre sur la Place 2026 Atelier Fabrique ta propre image Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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