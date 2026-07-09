AGENDA · Nancy
Spectacle, représentation Soirée Pop-Française L’Autre Canal Nancy
samedi 29 août 2026 · L'Autre Canal · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Soirée Pop-Française
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Concert soirée pop/française à l’Autre Canal.Adultes
0 .
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pop/French music concert at L’Autre Canal.
L’événement Spectacle, représentation Soirée Pop-Française Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Nancyphonies 2026 Les jours heureux Quintette le bateau ivre Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 15 juillet 2026
- Partir en Livre -Lecture de Kamishibaï, Le Hall du Livre, Nancy 16 juillet 2026
- Nancyphonies 2026 Récital de piano Albert Mamriev Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 16 juillet 2026
- Partir en Livre – Lecture de Kamishibaï, Le Hall du Livre, Nancy 17 juillet 2026
- Nancyphonies 2026 Soirée Lyrique Charlotte & Aäron Wajnberg Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 17 juillet 2026