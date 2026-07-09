Spectacle, représentation Soirée Pop-Française L’Autre Canal Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Soirée Pop-Française

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Concert soirée pop/française à l’Autre Canal.Adultes

0 .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88

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English :

Pop/French music concert at L’Autre Canal.

L’événement Spectacle, représentation Soirée Pop-Française Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY