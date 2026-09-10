Livre sur la Place 2026 Atelier Impressions florales Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Atelier Impressions florales

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Accompagné par l’autrice Fanny Pageaud, compose une fleur, un bouquet ou un feu d’artifleurs avec tout un tas de tampons aux formes de pétales, sépales, corolles et feuillages.

Fanny Pageaud Voir & Savoir, dans l’intimité du monde végétal (Les Grandes Personnes)

Dès 8 ans ou 6 ans si accompagné d’un adulteEnfants

0 .

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With guidance from author Fanny Pageaud, create a flower, a bouquet, or a fireworks display using a whole bunch of stamps shaped like petals, sepals, corollas, and foliage.

Fanny Pageaud, *Voir & Savoir: Into the Intimate World of Plants* (Les Grandes Personnes)

Ages 8 and up, or ages 6 and up when accompanied by an adult

L’événement Livre sur la Place 2026 Atelier Impressions florales Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY