Livre sur la Place 2026 Conférence À fleur de peau CCN Ballet de Lorraine Nancy
samedi 12 septembre 2026 · CCN Ballet de Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence À fleur de peau
CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Face aux peintures de Goya du musée du Prado à Madrid, Jean-Baptiste Del Amo repense à sa façon d’habiter et de regarder le monde depuis que son corps est altéré par la maladie. Claire Marin s’attache à la question du toucher dans une époque infusée au virtuel. Tous deux questionnent nos fragilités, nos désirs et notre rapport physique à l’Autre. Intenses et intimes !Tout public
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CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 69 00
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English :
Standing before Goya’s paintings at the Prado Museum in Madrid, Jean-Baptiste Del Amo has been rethinking the way he lives and views the world ever since his body was altered by illness. Claire Marin explores the concept of “touch” in an era steeped in the virtual. Both artists examine our vulnerabilities, our desires, and our physical relationship with the Other. Intense and intimate!
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence À fleur de peau Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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