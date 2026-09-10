Livre sur la Place 2026 Conférence Balade au jardin Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Balade au jardin
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 11:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’auteur de BD et d’albums jeunesse Fred Bernard pose son regard d’artiste sur son jardin et les couleurs qui le composent. Il vous emmène en balade dans l’un des très beaux jardins de Nancy et vous propose de la conclure par un dessin de votre plante préférée.
Dédicaces sur site. Inscription en ligne.Tout public
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Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Comic book and children’s book author Fred Bernard offers an artist’s perspective on his garden and the colors that make it up. He’ll take you on a stroll through one of Nancy’s most beautiful gardens and invite you to wrap up the experience by drawing your favorite plant.
Book signings on site. Online registration.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Balade au jardin Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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