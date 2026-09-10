Livre sur la Place 2026 Conférence Ce que la guerre fait aux hommes Tribunal administratif Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Ce que la guerre fait aux hommes

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La grand reporter Ariane Chemin, qui retrace dans son dernier ouvrage le destin de deux écrivains ukrainiens résistants, a choisi de dialoguer avec Georges Nivat et Nicolas Werth. Après l’invasion du Donbass en 2014, le grand traducteur Georges Nivat, ami de Soljenitsyne, a abandonné le russe pour l’ukrainien. De son côté, l’historien Nicolas Werth, président de Mémorial-France, vacille quand la Russie envahit l’Ukraine en 2022. Quand la guerre nous vole aussi une part de nous-mêmes.

En partenariat avec le magazine Elle.Tout public

0 .

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Veteran journalist Ariane Chemin, who chronicles the lives of two Ukrainian resistance writers in her latest book, chose to speak with Georges Nivat and Nicolas Werth. After the invasion of the Donbas in 2014, the renowned translator Georges Nivat, a friend of Solzhenitsyn’s, switched from Russian to Ukrainian. For his part, historian Nicolas Werth, president of Mémorial-France, wavered when Russia invaded Ukraine in 2022. When war robs us, too, of a part of ourselves.

In partnership with Elle magazine.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Ce que la guerre fait aux hommes Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY