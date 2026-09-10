Livre sur la Place 2026 Conférence Colum McCann Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Hôtel de Ville mairie de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Colum McCann
Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le grand écrivain irlando-américain Colum McCann, qui a remporté en 2009 le National Book Award avec Et que le vaste monde poursuive sa course folle, explore la solitude humaine et le colonialisme moderne dans son nouveau roman qui sonde notre capacité à nous relever après la chute, intime, politique ou artistique.
Dédicaces sur site. En partenariat avec Le Point et la Fondation Jan Michalski.Tout public
0 .
Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The renowned Irish-American writer Colum McCann, who won the 2009 National Book Award for *Let the Great World Spin*, explores human loneliness and modern colonialism in his new novel, which examines our ability to pick ourselves up after a fall—whether personal, political, or artistic.
Book signing on site. In partnership with Le Point and the Jan Michalski Foundation.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Colum McCann Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- ATLAS DE L UNIVERS, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026