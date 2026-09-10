Livre sur la Place 2026 Conférence Colum McCann Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Colum McCann

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le grand écrivain irlando-américain Colum McCann, qui a remporté en 2009 le National Book Award avec Et que le vaste monde poursuive sa course folle, explore la solitude humaine et le colonialisme moderne dans son nouveau roman qui sonde notre capacité à nous relever après la chute, intime, politique ou artistique.

Dédicaces sur site. En partenariat avec Le Point et la Fondation Jan Michalski.Tout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

The renowned Irish-American writer Colum McCann, who won the 2009 National Book Award for *Let the Great World Spin*, explores human loneliness and modern colonialism in his new novel, which examines our ability to pick ourselves up after a fall—whether personal, political, or artistic.

Book signing on site. In partnership with Le Point and the Jan Michalski Foundation.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Colum McCann Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY