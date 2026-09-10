Livre sur la Place 2026 Conférence Des femmes, Toute une Vie Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Des femmes, Toute une Vie

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Jadd Hilal fait le récit d’une vie. Celle d’une palestinienne, jeune mariée et contrainte en 1948, à l’exil. Installée à Beyrouth, elle fait l’expérience de la solitude. Anne-Sophie Subilia raconte l’épuisement d’une femme, épouse et mère, saturée par le quotidien. Clémentine Mélois fait le récit d’un déménagement après séparation. Des textes qui prennent en charge nos vies faites de désillusions et d’espoirs et qui cherchent l’éclaircie.

En partenariat avec la Fondation Jan Michalski.Tout public

0 .

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jadd Hilal tells the story of a life—that of a Palestinian woman, a young bride forced into exile in 1948. Settling in Beirut, she experiences loneliness. Anne-Sophie Subilia describes the exhaustion of a woman—a wife and mother—overwhelmed by the demands of daily life. Clémentine Mélois recounts moving after a separation. These stories embrace our lives—filled with disappointments and hopes—and seek a ray of light.

In partnership with the Jan Michalski Foundation.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Des femmes, Toute une Vie Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY