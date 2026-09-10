Livre sur la Place 2026 Conférence Désarmés face à la guerre Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Désarmés face à la guerre

Place de la Carrière Cour d’appel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Depuis des années, Claude Guibal et Pierre Haski tentent de comprendre notre monde qui bascule. Ils en sont les témoins directs. Pour la première fois, l’un et l’autre font part de leurs inquiétudes face aux nouveaux enjeux politiques, mais aussi de leurs propres impuissances de journalistes.Tout public

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Place de la Carrière Cour d’appel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

For years, Claude Guibal and Pierre Haski have been trying to understand our changing world. They have witnessed these changes firsthand. For the first time, both men share their concerns about the new political challenges, as well as their own sense of powerlessness as journalists.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Désarmés face à la guerre Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY