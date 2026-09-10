Livre sur la Place 2026 Conférence Élise Lespa Place de la Carrière Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Élise Lespa

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Ce premier roman puissant et ambitieux révèle l’histoire tragique d’une famille dévastée par la violence et l’emprise.Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

This powerful and ambitious debut novel tells the tragic story of a family devastated by violence and control.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Élise Lespa Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY