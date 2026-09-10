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AGENDA · Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Élise Lespa Place de la Carrière Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place de la Carrière
Adresse
Forum littéraire Bernard Pivot
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Élise Lespa

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Ce premier roman puissant et ambitieux révèle l’histoire tragique d’une famille dévastée par la violence et l’emprise.Tout public
0  .

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

This powerful and ambitious debut novel tells the tragic story of a family devastated by violence and control.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Élise Lespa Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY

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