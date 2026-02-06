Marché Pépinière en vert

Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La prochaine édition de Pépinière en Vert , l’un des rendez-vous jardins de la Ville de Nancy, très attendu des gourmands de nature, réunira plus de 80 jardiniers, maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes. Des associations de protection de la nature, l’École d’Horticulture de Roville-aux-Chênes, le Centre Horticole de Courcelles Chaussy et la Société Centrale d’Horticulture de Nancy seront également présents pour répondre aux questions du public.Tout public

.

Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The next edition of Pépinière en Vert , one of the City of Nancy?s much-anticipated garden events, will bring together over 80 gardeners, market gardeners, horticulturists and nurserymen. Nature protection associations, the École d?Horticulture de Roville-aux-Chênes, the Centre Horticole de Courcelles Chaussy and the Société Centrale d?Horticulture de Nancy will also be on hand to answer questions from the public.

L’événement Marché Pépinière en vert Nancy a été mis à jour le 2026-02-06 par DESTINATION NANCY