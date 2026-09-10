Livre sur la Place 2026 Conférence L’origine de la violence Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence L’origine de la violence

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 13:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La violence vient des adultes. Ces récits en explorent les coutures et les limites. Au cœur des familles ou des proches, les maisons ou les pensionnats peuvent devenir des prisons. Les enfants vont tout faire pour échapper à la tragédie et trouver la liberté d’exister sans violence.

Victor Dumiot, Lola va mourir (Calmann-Lévy)

Pierre-Henry Gomont, Montefiore (Dargaud)

Elisa Routa, Trois petits chats (Bayard)

Animation Étienne AugrisTout public

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Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Violence comes from adults. These stories explore its intricacies and limits. Within families or among loved ones, homes or boarding schools can become prisons. Children will do anything to escape tragedy and find the freedom to live without violence.

Victor Dumiot, Lola Is Going to Die (Calmann-Lévê)

Pierre-Henry Gomont, Montefiore (Dargaud)

Elisa Routa, Three Little Kittens (Bayard)

Host: Étienne Augris

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence L’origine de la violence Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY