Livre sur la Place 2026 Conférence Prendre la tangente Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Prendre la tangente

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Et si nous prenions un autre chemin ? Disparaître ou changer radicalement de vie face au monde qui s’épuise, c’est ce que nous racontent ces romans qui questionnent le capitalisme et ceux qui ont choisi la voie du sauvage et le souffle de la liberté. Magistral !

Pierre Ducrozet, Eden (Actes Sud)

Bénédicte Dupré La Tour, Zones à défendre (Flammarion)

Sylvain Prudhomme, De l’autre côté du lac (Minuit)

Animation Antoine LeirisTout public

0 .

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if we took a different path? To disappear or radically change one’s life in the face of a world that is running out of resources—that is the story told by these novels, which challenge capitalism and explore those who have chosen the path of the wild and the spirit of freedom. Masterful!

Pierre Ducrozet, *Eden* (Actes Sud)

Bénédicte Dupré La Tour, Zones to Defend (Flammarion)

Sylvain Prudhomme, On the Other Side of the Lake (Minuit)

Moderator: Antoine Leiris

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Prendre la tangente Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY