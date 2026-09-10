Livre sur la Place 2026 Conférence Que sommes-nous prêts à risquer dans nos engagements ? Rue Lyautey Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Que sommes-nous prêts à risquer dans nos engagements ?

Rue Lyautey Préfecture Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Réflexion sur l’engagement au nom d’une certaine idée de la justice et de l’éthique de la conviction. Quels risques sommes-nous prêts à prendre, quelles épreuves à surmonter ? Pour y réfléchir, Yannick Haenel, qui conçoit son engagement dans la littérature comme une tentative pour devenir ‘indemne’ littéralement, pour échapper à la damnation -, et David Djaïz, haut fonctionnaire passé par l’ENA, dont La Méthode (Stock) interroge la violence d’État.

Animation Alexandre Lacroix

Dédicaces sur site

En partenariat avec Philosophie MagazineTout public

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Rue Lyautey Préfecture Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Reflections on commitment in the name of a certain idea of justice and the ethics of conviction. What risks are we willing to take, what trials must we overcome?%A0To explore this, Yannick Haenel, who views his commitment to literature as an attempt to become “unscathed”—literally, to escape damnation— and David Djaez, a senior civil servant and ENA graduate, whose book *La Méthode* (Stock) examines state violence.

Moderator: Alexandre Lacroix

Book signing on site

In partnership with *Philosophie Magazine*

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Que sommes-nous prêts à risquer dans nos engagements ? Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY