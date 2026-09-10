Livre sur la Place 2026 Conférence Rencontre Lecture Réenchanter notre monde Parc de la Pépinière Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Parc de la Pépinière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Rencontre Lecture Réenchanter notre monde

Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi se remémorent les temps d’avant. D’une Palestine meurtrie à une Haïti faillie, ils se racontent la tyrannie des puissants, le racisme, la cartographie des guerres et des catastrophes. Mais ils nous parlent aussi d’amour.

Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi, Les fascistes n’ont jamais compté les étoiles (Mémoire d’encrier)

Animation Antoine Leiris

En partenariat avec la Fondation Jan MichalskiTout public

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Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Yara El-Ghadban and Rodney Saint-%C9loi look back on times past. From a ravaged Palestine to a failed Ha%EFti, they recount the tyranny of the powerful, racism, and the geography of wars and disasters. But they also speak to us about love.

Yara El-Ghadban and Rodney Saint-%C9loi, *The Fascists Never Counted the Stars* (Mémoire d’encrier)

Moderator: Antoine Leiris

In partnership with the Jan Michalski Foundation

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Rencontre Lecture Réenchanter notre monde Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY