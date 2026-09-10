Livre sur la Place 2026 Conférence Sympathy for the Devil Goethe-Institut Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Goethe-Institut · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Sympathy for the Devil
Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La grande autrice russe, traduite dans plus de quarante langues, Gouzel Iakhina, retrace la vie du réalisateur de l’époque soviétique, Eisenstein, questionnant son rapport au pouvoir. De son côté, David Djaïz revient sur le canicide de Constantinople, en 1910, auquel participe un médecin français. Par ces récits, tous deux questionnent la place et les choix des artistes et scientifiques, entre le bien et le mal, face à leur ambition et le pouvoir.
David Djaïz, La méthode (Stock)
Gouzel Iakhina, Eisen (Noir sur Blanc), traduit du russe par Maud Mabillard
Animation Katja Petrovic
Interprète Maud Mabillard
En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy et la Fondation Jan MichalskiTout public
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Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
The renowned Russian author Gouzel Iakhina, whose works have been translated into more than forty languages, chronicles the life of the Soviet-era filmmaker Eisenstein, examining his relationship with power. For his part, David Dja%EFz revisits the 1910 dog massacre in Constantinople, in which a French doctor took part. Through these stories, both authors explore the role and choices of artists and scientists—navigating the line between good and evil—as they grapple with their ambition and power.
David Djaez, *La méthode* (Stock)
Gouzel Iakhina, *Eisen* (Noir sur Blanc), translated from Russian by Maud Mabillard
Host: Katja Petrovic
Interpreter: Maud Mabillard
In partnership with the Goethe-Institut Nancy and the Jan Michalski Foundation
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Sympathy for the Devil Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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