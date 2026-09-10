Livre sur la Place 2026 Conférence Tom Newlands Place de la Carrière Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Tom Newlands
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Il est une nouvelle voix qui va compter dans la littérature. L’Écossais Tom Newlands signe un premier roman drôle et émouvant dans lequel il explore la pauvreté, la violence et le désir d’ailleurs d’une adolescente qui grandit en banlieue de Glasgow.
Tom Newlands, Ici, maintenant (Métailié), traduit de l’anglais (Écosse) par Marguerite Capelle et Anatole Pons-Reumaux
Animation Marianne Meunier
Interprète Fabienne Gondrand
LSF En partenariat avec La Croix, la Fondation Jan Michalski et l’Institut des Sourds de la MalgrangeTout public
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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
He is a new voice that will make its mark on literature. Scottish author Tom Newlands has written a funny and moving debut novel in which he explores poverty, violence, and the longing for somewhere else experienced by a teenage girl growing up in the suburbs of Glasgow.
Tom Newlands, Here, Now (Métailié), translated from Scottish English by Marguerite Capelle and Anatole Pons-Reumaux
Host: Marianne Meunier
Interpreter: Fabienne Gondrand
LSF In partnership with La Croix, the Jan Michalski Foundation, and the Institut des Sourds de la Malgrange
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Tom Newlands Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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