Livre sur la Place 2026 Conférence Tom Newlands Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Tom Newlands

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Il est une nouvelle voix qui va compter dans la littérature. L’Écossais Tom Newlands signe un premier roman drôle et émouvant dans lequel il explore la pauvreté, la violence et le désir d’ailleurs d’une adolescente qui grandit en banlieue de Glasgow.

Tom Newlands, Ici, maintenant (Métailié), traduit de l’anglais (Écosse) par Marguerite Capelle et Anatole Pons-Reumaux

Animation Marianne Meunier

Interprète Fabienne Gondrand

LSF En partenariat avec La Croix, la Fondation Jan Michalski et l’Institut des Sourds de la MalgrangeTout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

He is a new voice that will make its mark on literature. Scottish author Tom Newlands has written a funny and moving debut novel in which he explores poverty, violence, and the longing for somewhere else experienced by a teenage girl growing up in the suburbs of Glasgow.

Tom Newlands, Here, Now (Métailié), translated from Scottish English by Marguerite Capelle and Anatole Pons-Reumaux

Host: Marianne Meunier

Interpreter: Fabienne Gondrand

LSF In partnership with La Croix, the Jan Michalski Foundation, and the Institut des Sourds de la Malgrange

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Tom Newlands Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY