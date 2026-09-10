Livre sur la Place 2026 Conférence Vivante Parc de la Pépinière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Vivante

Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Par ce récit intime, Sigolène Vinson sonde sa mémoire, de son enfance à Djibouti au 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Un récit personnel lié à la nature, fragile mais vivante.Tout public

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Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

In this intimate account, Ségolène Vinson delves into her memories, from her childhood in Djibouti to January 7, 2015, at the Charlie Hebdo offices. A personal story connected to nature—fragile yet vibrant.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Vivante Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY