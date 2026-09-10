Livre sur la Place 2026 Conférence Vivante Parc de la Pépinière Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Parc de la Pépinière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Vivante
Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Par ce récit intime, Sigolène Vinson sonde sa mémoire, de son enfance à Djibouti au 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Un récit personnel lié à la nature, fragile mais vivante.Tout public
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Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
In this intimate account, Ségolène Vinson delves into her memories, from her childhood in Djibouti to January 7, 2015, at the Charlie Hebdo offices. A personal story connected to nature—fragile yet vibrant.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Vivante Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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