Livre sur la Place 2026 Conférence Zones d’ombre Tribunal administratif Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Zones d’ombre

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 13:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Deux romans noirs qui explorent les figures du mal. L’énigme d’une disparition pour Pierric Bailly qui va creuser un douloureux secret de famille. L’incroyable histoire hilarante d’une station balnéaire embarquée dans une affaire de cocaïne échouée sur la plage chez Yan Lespoux. Ces deux récits interrogent nos parts sombres.

Pierric Bailly, Rouges-truites (P.O.L)

Yan Lespoux, Les amateurs (Agullo)

Animation Isaure Hiace

En partenariat avec La CroixTout public

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Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Two crime novels that explore the nature of evil. Pierric Bailly’s *The Mystery of a Disappearance* delves into a painful family secret. Yan Lespoux presents the incredibly hilarious story of a seaside resort caught up in a cocaine scandal after a shipment washes up on the beach. These two stories examine our darker sides.

Pierric Bailly, *Rouges-truites* (P.O.L)

Yan Lespoux, *Les amateurs* (Agullo)

Host: Isaure Hiace

In partnership with *La Croix*

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Zones d’ombre Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY