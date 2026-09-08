Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 1 Place de la Carrière Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 1
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Deux séries de Laure Grandbesançon la première raconte l’aventure américaine, de la conquête de l’Ouest à la conquête spatiale ; la seconde te fait (re)découvrir les palpitantes aventures des héros d’Alexandre Dumas.
Pour les 7-12 ansEnfants
0 .
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Two series by Laure Grandbesançon: the first recounts the American adventure, from the conquest of the West to the space race; the second lets you (re)discover the thrilling adventures of Alexandre Dumas’s heroes.
For ages 7–12
L’événement Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 1 Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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