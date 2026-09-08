Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 1 Place de la Carrière Nancy

vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 1

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-11 16:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Deux séries de Laure Grandbesançon la première raconte l’aventure américaine, de la conquête de l’Ouest à la conquête spatiale ; la seconde te fait (re)découvrir les palpitantes aventures des héros d’Alexandre Dumas.

Pour les 7-12 ansEnfants

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Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Two series by Laure Grandbesançon: the first recounts the American adventure, from the conquest of the West to the space race; the second lets you (re)discover the thrilling adventures of Alexandre Dumas’s heroes.

For ages 7–12

L’événement Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 1 Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY