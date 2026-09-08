Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Tina et le serpent à plumes Place de la Carrière Nancy

vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Tina et le serpent à plumes

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 10:30:00

fin : 2026-09-11 13:00:00

Date(s) :

2026-09-11

En vacances au Mexique, Tina et Mouss assistent au vol d’un trésor aztèque par l’insaisissable Harding. Plongée dans le Mexique de 1519, avant l’arrivée des Espagnols.

À partir de 9 ansEnfants

0 .

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

While on vacation in Mexico, Tina and Mouss witness the theft of an Aztec treasure by the elusive Harding. Set in Mexico in 1519, before the arrival of the Spanish.

Ages 9 and up

L’événement Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Tina et le serpent à plumes Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY