Livre sur la Place 2026 Lecture Le grand voyage Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture Le grand voyage

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Une légende bretonne raconte qu’à la période d’Halloween le monde des vivants rencontre celui des morts, gardé par le terrible Ankou. Victor est prêt à tout risquer pour retrouver sa mère disparue. Erik L’Homme te dévoile en lecture quelques extraits de ce roman palpitant où se mêlent frissons, fantastique et amitié.

Erik L’Homme Le grand voyage T1 et T2 (Gallimard jeunesse)

Dès 9 ansEnfants

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Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

A Breton legend tells that during Halloween, the world of the living meets the world of the dead, guarded by the fearsome Ankou. Victor is ready to risk everything to find his missing mother. Erik L’Homme offers you a sneak peek at this thrilling novel, which blends thrills, fantasy, and friendship.

Erik L’Homme, *The Great Journey*—Volumes 1 and 2 (Gallimard Jeunesse)

Ages 9 and up

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Le grand voyage Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY