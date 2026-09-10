Livre sur la Place 2026 Rencontre Mikaël Ollivier ouvre sa bibliothèque Médiathèque de la Manufacture Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque de la Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Rencontre Mikaël Ollivier ouvre sa bibliothèque
Médiathèque de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Mikaël Ollivier est un raconteur d’histoires, qu’il pose sur le papier, dans des romans pour la jeunesse ou les adultes, ou sur écran, à la télévision et au cinéma. Il partage avec nous les livres qui l’inspirent et ceux qui l’ont marqué quand il était enfant. Parents, n’hésitez pas à venir avec vos enfants !
Mikaël Ollivier Big bang (Thierry Magnier)
Animation Charline Hautbois
Dès 8 ans
En partenariat avec les Bibliothèques de NancyEnfants
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Médiathèque de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
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English :
Mika%EBl Ollivier is a storyteller who brings his stories to life on paper—in novels for young people and adults—or on screen, on television and in the movies. He’ll share with us the books that inspire him and those that left a lasting impression on him when he was a child. Parents, feel free to bring your children!
Mika%EBl Ollivier *Big Bang* (Thierry Magnier)
Hosted by: Charline Hautbois
Ages 8 and up
In partnership with the Nancy Libraries
L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Mikaël Ollivier ouvre sa bibliothèque Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY
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