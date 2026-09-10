Livre sur la Place 2026 Rencontre Poésie en gare Place Simone Veil Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Place Simone Veil · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Rencontre Poésie en gare
Place Simone Veil Gare de Nancy Hall Thiers Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La gare de Nancy fête ses 170 ans. Pour l’occasion, Le Livre sur la Place vous invite à entendre les poètes Andrea Thominot et Marc Alexandre Oho Bambe qui ont inventé leur langue pour poser un regard inquiet mais vivant sur notre société.
Marc Alexandre Oho Bambe, Poèmes de plein jour et mots mantras pour traverser la nuit (Mémoire d’encrier) Andrea Thominot, Depuis quand les oiseaux (Cheyne éditeur)
Dédicaces sur site
En partenariat avec Gares & Connexions et la Fondation Jan MichalskiTout public
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Place Simone Veil Gare de Nancy Hall Thiers Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
The Nancy train station is celebrating its 170th anniversary. To mark the occasion, Le Livre sur la Place invites you to listen to poets Andrea Thominot and Marc Alexandre Oho Bambe, who have invented their own language to offer a concerned yet vibrant perspective on our society.
Marc Alexandre Oho Bambe, *Poems in Broad Daylight and Mantra Words to Get Through the Night* (Mémoire d’encrier); Andrea Thominot, *Since When Have Birds* (Cheyne Éditeur)
Book signings on site
In partnership with Gares & Connexions and the Jan Michalski Foundation
L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Poésie en gare Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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