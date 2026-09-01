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Livres, Books & Co Thé Philo Montcuq-en-Quercy-Blanc

jeudi 17 septembre 2026 · Montcuq-en-Quercy-Blanc

Livres, Books & Co Thé Philo Montcuq-en-Quercy-Blanc

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
11 Rue de Montmartre
Ville
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Livres, Books & Co Thé Philo

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-09-17 17:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Vous êtes maintenant nombreux·ses à attendre ce rendez-vous mensuel après une pause estivale, l'association ARP Philo revient à la librairie (dans le jardin, s'il fait beau, ou dans la galerie).

Pour ce nouveau Thé Philo, le thème sera "Peut-on changer le monde sans changer soi-même ?"

Vous êtes maintenant nombreux·ses à attendre ce rendez-vous mensuel après une pause estivale, l'association ARP Philo revient à la librairie (dans le jardin, s'il fait beau, ou dans la galerie).

Pour ce nouveau Thé Philo, le thème sera "Peut-on changer le monde sans changer soi-même ?"

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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie   natoulec@outlook.com

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English :

Many of you are now looking forward to this monthly event: after a summer break, the ARP Philo association is returning to the bookstore (in the garden, weather permitting, or in the gallery).

For this new Th%E9 Philo, the theme will be “Can we change the world without changing ourselves?”

L’événement Livres, Books & Co Thé Philo Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot

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