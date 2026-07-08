Livres dans la boucle Besançon
vendredi 18 septembre 2026 · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Livres dans la boucle
Grand Besançon Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Un des festivals littéraires les plus importants de France qui rassemble chaque année de nombreux auteurs et plus de 33 000 visiteurs.
Livres dans la Boucle vous donne rendez-vous du 18 au 20 septembre pour découvrir les nouveautés de la rentrée littéraire. Plus de 100 rencontres, lectures musicales, spectacles et événements exclusifs. Et plus de 200 auteurs en dédicaces. .
Grand Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 88 89
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English : Livres dans la boucle
L’événement Livres dans la boucle Besançon a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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