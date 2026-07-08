Informations pratiques

Besançon

Livres dans la boucle

Grand Besançon Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Un des festivals littéraires les plus importants de France qui rassemble chaque année de nombreux auteurs et plus de 33 000 visiteurs.

Livres dans la Boucle vous donne rendez-vous du 18 au 20 septembre pour découvrir les nouveautés de la rentrée littéraire. Plus de 100 rencontres, lectures musicales, spectacles et événements exclusifs. Et plus de 200 auteurs en dédicaces. .

Grand Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 88 89

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English : Livres dans la boucle

L’événement Livres dans la boucle Besançon a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON