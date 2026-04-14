Llibrets de festes, Institut Cervantès Bordeaux, Bordeaux
Llibrets de festes, Institut Cervantès Bordeaux, Bordeaux samedi 9 mai 2026.
Llibrets de festes 9 mai – 26 juin Institut Cervantès Bordeaux Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T09:30:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Ce projet, conçu par le commissaire Rafael Doctor, réunit trois regards personnels : Cristina G. Rodero, Cristina de Middel et Lua Ribeira
Un événement « Le mois de la photo«
Institut Cervantès Bordeaux 57 cours de l’Intendance, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/le-mois-de-la-photo »}]
Trois photographes espagnoles de l’agence Magnum Photos ont photographié les fêtes traditionnelles de la Communauté valencienne liées au solstice de printemps MDPBX26
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