LMZG, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

LMZG Samedi 26 septembre, 20h30 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

Tarif unique de 14 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

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Qui sont ils ? LMZG est un groupe français venu des quatre coins de l’hexagone qui fédère partout où il passe !

Véritable tornade d’énergie, le groupe fusionne une électro moderne avec la chaleur d’une section cuivres typée brass band (saxophones, trompette). Les messages sont portés par un duo de chant mixte et une présence scénique incroyable : costumes métalliques, décor « néon », vous voilà plongés dans une esthétique rétro-futuriste créative, entre les sons d’un dancefloor club et d’une performance électro-brass taillée pour les festivals. Le tout, saupoudré de swing et de samples rétro 20’s, dans une folie palpable !

Souvent associé par le style à Caravan Palace, Deluxe ou Meute, le groupe est en pleine ascension : chacun de leurs 3 derniers albums dépasse le million d’écoutes. LMZG s’impose comme une figure montante de la scène électro-brass française et européenne.

Préparez-vous à danser : ça va être lourd, car chaque concert est une claque : dansante, cuivrée et fédératrice.

Elisa Ducret [chant lead]

Romain Deschamps [chant lead]

Lucien Leclerc [basse, synthèse basse, machines]

Félix Desgranges [synthétiseur, drumpad, chœur]

Nathan Tutiaux [saxophone, ténor]

Hugo Amand [trompette]

Mathieu Allec [lumière, transport manager]

Robin Hermet [son, tour manager]

www.lmzg.fr

Billetterie en ligne

Vidéo

Palais des Congrès 1 Place de la République, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}] [{« link »: « http://www.lmzg.fr »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « LMZG u26a1ufe0f », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dude80 Nouvel album LMZG – « Ru00eaveries.jpg » disponible ! ud83cudf19u2728 https://alterk.lnk.to/REVERIESJPG nnud835udd4aud835udd66ud835udd5aud835udd67ud835udd63ud835udd56, ud835udd56u0301ud835udd54ud835udd60ud835udd66ud835udd65ud835udd56ud835udd63, ud835udd67ud835udd60ud835udd5aud835udd63 ud835udd61ud835udd5dud835udd66ud835udd64 : https://linktr.ee/LMZGMusicnn** ud835ude47ud835ude48ud835ude55ud835ude42 – ELECTRO ud835ude3eud835ude50ud835ude44ud835ude51ud835ude4dud835ude40u0301ud835ude40 & ud835ude4eud835ude52ud835ude44ud835ude49ud835ude42 ** nNouvel album + nouveau show en pru00e9paration pour 2026 !nnVu00e9ritable tornade d’u00e9nergie, le groupe retourne tout sur son passage, ils mu00e9langent les sons modernes de l’u00e9lectro (house, drumu2019nu2019bass, dubstep), avec des cuivres en live (saxophones, trompette) une chanteuse, un chanteur, et des samples des annu00e9es 20u2019s dans un show u00e9clectique et une cru00e9ativitu00e9 du00e9bordante ! Souvent associu00e9 par le style u00e0 Caravan palace, Parov stelar ou Meute, le groupe est en pleine ascension, les 2 derniers albums du groupe du00e9passe chacun le million d’u00e9coutes et le profil Spotify du groupe du00e9passe maintenant les 7 millions d’u00e9coutes au total !nEn 2021 le groupe u00e0 u00e9tu00e9 diffusu00e9 par Thomas Pesquet dans lu2019espace sur sa Playlist FIP RADIO : il est fan du groupe ! Ils ont du00e9ju00e0 jouu00e9 sur Musilac (Fr), Aluna Festival (Fr) Montreux Jazz Festival (Ch), Boomtown (Uk), Fusion Festival (All), Le Fil (Smac), Chu00e2teau Rouge (Smac), le 6MIC (Smac), Chipozik (Fr) , Cabaret frappu00e9 (Fr) ! nnde 400 concerts ! En plus du2019un cu00f4tu00e9 u00e9lectro et cuivru00e9 tru00e8s entrainant, le groupe du00e9livre un vrai show participatif et fu00e9du00e8re dans la danse ! Vu00e9ritable du2019ose du2019u00e9nergie pour votre programmation ! nnDes morceaux u00e9lectro au groove contagieux, avec des cuivres puissants et un duo femme/homme au lead chant qui annonce un vu00e9ritable show ! Composu00e9 de Josie, lead vocal fu00e9minin du groupe u00e0 la voix hors normes (remarquu00e9e sur Taratata en duo avec Gu00e9rald Depalmas pour du00e9fendre sa carriu00e8re solo sous le nom de Elisa JO, elle u00e0 aussi fait un feat avec Nekfeu et enregistru00e9 son premier album avec Benjamin Biolay ! (Rien que u00e7a) ! Il y a aussi Romain, chanteur, cru00e9ateur visuel et auteur du groupe, c’est l’autre moitiu00e9 du duo de chant dans LMZG. Sans oublier : Hugo, trompettiste jazz, Nathan au saxophone tu00e9nor, Lucien qui manie aussi le synth bass et les machines puis Fu00e9lix pour les claviers, le drumpad et les choeurs. nnVous aimez les cuivres, l’electro, les sons swing et voir le public se du00e9fouler devant la scu00e8ne ? Vous allez en redemander ! nnud835ude3eud835ude64ud835ude63ud835ude69ud835ude56ud835ude58ud835ude69 ud835ude4fud835ude64ud835ude6aud835ude67ud835ude63ud835ude5au0301ud835ude5a/ud835ude48ud835ude5cud835ude62ud835ude69 : ud835ude4dud835ude64ud835ude62ud835ude56ud835ude5eud835ude63 ud835udfecud835udff2ud835udff3ud835udfeeud835udff3ud835udff0ud835udff3ud835udfecud835udff4ud835udff4 – romain@lcdaprod.comnEn co-booking : OTBOX, VEGA PROD.nnRu00e9alisations, Images vidu00e9os & Montage : Maxim ReynaudnnLMZG TOUR 2025 nn06/03 u2013 Les Mu00e9nuires (73)n22/03 u2013 Vitry-le-Franu00e7ois u2013 Bords 2 Scu00e8nes (51)n29/03 u2013 Marcy l’u00c9toile u2013 Nuits du Loup (69)n04/04 u2013 Grenoble u2013 l’Ampu00e9rage (38)n19/04 u2013 Quessoy u2013 Carnaval (22)n26/04 u2013 Lu2019Aigle u2013 Jazz en Ouche (61)n10/05 u2013 Buxerolles u2013 Food Trucks Festival (86)n17/05 u2013 Mu00e2con u2013 Wine Note Festival (71)n22/05 u2013 Boulogne-sur-Mer u2013 Carru00e9 Sam (62)n23/05 u2013 Saint-Germain-Laval u2013 Chant de lu2019Aix (42)n29/05 u2013 Aix-en-Provence u2013 6MIC (13)n31/05 u2013 Saint-Gouu00e9no u2013 Fest les Du00e9jantu00e9s (22)n05/06 u2013 Sallanches u2013 Fest. On Ferme La Rue (74)n06/06 u2013 Saint-Paul-en-Pareds u2013 Festival farfadets (85)n07/06 u2013 Fest Ouaze u2013 (35)n08/06 u2013 u00c9vian u2013 Festi’Lu00e9man (74)n14/06 u2013 Saint-Brieuc u2013 ITC (22)n20/06 u2013 Payerne (Suisse) u2013 Red Pigs Festivaln21/06 u2013 Pau u2013 Fu00eate de la Musique (64)n28/06 u2013 Montonvillers u2013 Jazz u00e0 Montonvillers (80)n04/07 u2013 Beauvais u2013 Les scu00e8nes d’u00e9tu00e9 (60)n05/07 u2013 Malafretaz u2013 La Petite Sarrazine (01)n14/07 u2013 Avignon u2013 Le Son du Off (84)n18/07 u2013 La Celle-Dunoise (23)n19/07 u2013 Tharon-Plage u2013 Maru00e9e Montante (44)n20/07 u2013 Larnas u2013 Jazz sur un Plateau (07)n25/07 u2013 Vercorin (Suisse) u2013 Plouf Festivaln26/07 u2013 u00c9pernay u2013 Voi(x)lu00e0 lu2019u00e9tu00e9 (51)n28/07 u2013 Batsu00e8re u2013 Festivitu00e9s (65)n02/08 u2013 La Roche-Bernard u2013 Festival des Garennes (56)n08/08 u2013 Lons-le-Saunier u2013 Vendredis de l’u00c9tu00e9 (39)n12/08 u2013 Chu00e2teauroux u2013 Darc Festival (36) premiu00e8re partie de DANAKILn14/08 u2013 Prades u2013 Festival de Prades (66) premiu00e8re partie de Charlie Winstonn15/08 u2013 Capbreton u2013 (40)n16/08 u2013 Aguessac u2013 Fu00eate du2019u00e9tu00e9 (12)n20/08 u2013 Annecy u2013 Festival Impu00e9rial Palace (74)n21/08 u2013 Valmorel u2013 Doucy (73)n29/08 u2013 Verdun u2013 u00c0 lu2019Arrache Festival (55)n05/09 u2013 Grenoble u2013 Festival la Bastille (38)n13/09 u2013 Fareins u2013 Des Vertes et des pas Mu00fbres (01)n20/09 u2013 Grenoble u2013 La Coupe Icare (38)n27/09 u2013 Clermont-Ferrand u2013 Biu00e8re Fest (63)n07/11 u2013 Ondres u2013 Salle Capranie (40)nnET BIEN PLUS EN PRu00c9PARATIONnPOUR 2026 !nn#electro #trompette #saxophone #techno #brass #festivals #electronic #lmzg #live #reportage #musicvideo #electroswing #brassmusicnnLMZG LamuzgueulennLMZG LamuzgueulennLMZG LamuzgueulennLMZG LamuzgueulennLMZG LamuzgueulennLMZG LamuzgueulennLMZG LamuzgueulennLMZG Lamuzgueule », « type »: « rich », « title »: « TEASER LMZG / NOUVEAU SHOW 2026 / ELECTRO CUIVRu00c9E & SWING », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/vpyToeRaFCY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=vpyToeRaFCY », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCW7bxAcx1bzgQt-VLPI8-Pw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « messages »: [« LMZG u26a1ufe0f disabled embedding on other sites. »], « html »: «

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Véritable tornade d’énergie, ce groupe français venu des quatre coins de l’hexagone, fusionne une électro moderne avec la chaleur d’une section cuivres typée brass band (saxophones, trompette). électro swing techno cuivrée

Tim & Lilou