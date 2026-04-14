L’Observatoire de Lille, place Fernig, devant la station de métro Porte de Douai, Lille
L’Observatoire de Lille, place Fernig, devant la station de métro Porte de Douai, Lille samedi 18 avril 2026.
L’Observatoire de Lille Samedi 18 avril, 14h30 place Fernig, devant la station de métro Porte de Douai Nord
Gratuit, sur réservation à partir du 2 mars
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Que se cache-t-il derrière ces briques jaunes typiques des années 1930 ? Nous vous proposons d’en apprendre plus sur ce lieu méconnu grâce à cette visite à deux voix. Après une découverte de son histoire, de son architecture et de sa coupole dotée d’une des plus grandes lunettes de France, vous participerez à une observation solaire.
place Fernig, devant la station de métro Porte de Douai place Fernig Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26 »}]
Découverte de la création et de l’histoire de l’Observatoire au sein du quartier Moulins et de son activité actuelle suivie d’une observation solaire.
© Daniel Rapaich – Dicom Ville de Lille
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