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L’Observatoire de Lille, place Fernig, devant la station de métro Porte de Douai, Lille

L’Observatoire de Lille, place Fernig, devant la station de métro Porte de Douai, Lille

L’Observatoire de Lille, place Fernig, devant la station de métro Porte de Douai, Lille samedi 18 avril 2026.

Lieu : place Fernig, devant la station de métro Porte de Douai

Adresse : place Fernig

Ville : 59024 Lille

Département : Nord

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur réservation à partir du 2 mars

L’Observatoire de Lille Samedi 18 avril, 14h30 place Fernig, devant la station de métro Porte de Douai Nord

Gratuit, sur réservation à partir du 2 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Que se cache-t-il derrière ces briques jaunes typiques des années 1930 ? Nous vous proposons d’en apprendre plus sur ce lieu méconnu grâce à cette visite à deux voix. Après une découverte de son histoire, de son architecture et de sa coupole dotée d’une des plus grandes lunettes de France, vous participerez à une observation solaire.

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Découverte de la création et de l’histoire de l’Observatoire au sein du quartier Moulins et de son activité actuelle suivie d’une observation solaire.

© Daniel Rapaich – Dicom Ville de Lille

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