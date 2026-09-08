L’observatoire de Marine de Lorient, Hôtel Gabriel, Lorient

Informations pratiques

L’observatoire de Marine de Lorient Samedi 19 septembre, 18h30 Hôtel Gabriel Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

De 1826 à la fin des années 1910, l’Observatoire de la Marine de Lorient a joué un rôle essentiel dans le contrôle des instruments de navigation embarqués à bord des navires.

En complément de cet établissement scientifique, la chute d’une boule horaire, située au sommet de la tour de la Découverte, offrait chaque jour l’heure de l’observatoire lorientais.

Dédicace des ouvrages de l’auteur à l’issue de la conférence.

Hôtel Gabriel Hôtel Gabriel, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://patrimoine.lorient.bzh L’Hôtel Gabriel est l’ancien hôtel des ventes de la Compagnie des Indes.

Conférence par Olivier Sauzereau

©ville de Lorient