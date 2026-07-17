AGENDA · Nîmes
Local Heroes Minuscule + Wendy Pot + Ceylon SMAC Paloma Nîmes
vendredi 30 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Local Heroes Minuscule + Wendy Pot + Ceylon
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 21:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Local Heroes Spore + Venin Carmin + Le Château Cosco
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
Local Heroes: Spore + Venom Carmine + Cosco Castle
L’événement Local Heroes Minuscule + Wendy Pot + Ceylon Nîmes a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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