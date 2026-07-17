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AGENDA · Nîmes

Local Heroes Minuscule + Wendy Pot + Ceylon SMAC Paloma Nîmes

vendredi 30 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif

Nîmes

Local Heroes Minuscule + Wendy Pot + Ceylon

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 21:30:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Local Heroes Spore + Venin Carmin + Le Château Cosco
  .

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

Local Heroes: Spore + Venom Carmine + Cosco Castle

L’événement Local Heroes Minuscule + Wendy Pot + Ceylon Nîmes a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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