Local Heroes Minuscule + Wendy Pot + Ceylon SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Local Heroes Minuscule + Wendy Pot + Ceylon

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 21:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Local Heroes Spore + Venin Carmin + Le Château Cosco

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Local Heroes: Spore + Venom Carmine + Cosco Castle

L’événement Local Heroes Minuscule + Wendy Pot + Ceylon Nîmes a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes