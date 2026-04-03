Local Sessions Loches
samedi 21 novembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Local Sessions
Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Les Local sessions reviennent pour une 3ème édition explosive avec des concerts mêlant rock et électro. Une expérience immersive autour de plusieurs groupes à l’énergie brute.
Les Local sessions reviennent pour une 3ème édition explosive avec des concerts mêlant rock et électro. Une expérience immersive autour de plusieurs groupes à l’énergie brute. .
Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
3 concerts, 3 different energies, an experience to be lived close to the sound during this evening mixing rock and electro with exclusively local bands (Rank-O, Pneu and ZeroGr4vity).
L’événement Local Sessions Loches a été mis à jour le 2026-04-03 par ADT 37
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