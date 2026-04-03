Informations pratiques

Loches

Local Sessions

Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 19:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Les Local sessions reviennent pour une 3ème édition explosive avec des concerts mêlant rock et électro. Une expérience immersive autour de plusieurs groupes à l’énergie brute.

Les Local sessions reviennent pour une 3ème édition explosive avec des concerts mêlant rock et électro. Une expérience immersive autour de plusieurs groupes à l’énergie brute. .

Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

3 concerts, 3 different energies, an experience to be lived close to the sound during this evening mixing rock and electro with exclusively local bands (Rank-O, Pneu and ZeroGr4vity).

L’événement Local Sessions Loches a été mis à jour le 2026-04-03 par ADT 37