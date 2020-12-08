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L’Odeur des tissus Comédie CDN de Reims Reims

mardi 8 décembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Comédie CDN de Reims
Adresse
3 Chaussée Bocquaine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
6 6 26 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

L’Odeur des tissus

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08 22:45:00

Date(s) :
2026-12-08 2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11

Tout public
L’Odeur des tissus
Texte Lydie Tamisier
Mise en scène Marion Duphil

Réunies à l’écart de la société, Modeste, Clara, Sorana, Babou, Noé, Phillys et Paulette prennent le temps de se reconstruire. Elles forment un ensemble drôle et enjoué, entre retraite spirituelle et utopie politique.

Consacrant leurs journées à la peinture, au jardinage ou au chant, sept pensionnaires regroupées en un lieu retiré du monde s’adonnent à l’art de la joie. Encadrés par Claudia, la directrice, ces êtres cabossés dont on devine le lourd passé composent un chœur de femmes où, sans conflit, l’entraide côtoie l’humour, la délicatesse et l’amitié. Écrite en plusieurs tableaux comme autant de fragments de vie de cette communauté à l’écoute, L’Odeur des tissus s’inspire du film Les Onze Fioretti de François d’Assise de Rossellini pour brosser le portrait d’un groupe féminin à la folie douce. Marion Duphil s’empare de l’écriture de Lydie Tamisier qui développe un travail sur le “presque rien”, la banalité du quotidien et la solidarité comme rempart face aux violences.

Extrait
MME DINH. Disons qu’on va essayer de réaliser un jardin qui soit favorable à l’émergence de sentiments nouveaux […] Même si, comme je le disais, le jardin sauvage est un jardin sophistiqué, on va essayer de donner une impression de naturel, de légèreté et de spontanéité.
Lydie Tamisier, L’Odeur des tissus

Dates
Mardi 08 décembre 20h
Mercredi 09 décembre 20h
Jeudi 10 décembre 20h
Vendredi 11 décembre 20h
Lieu Atelier de la Comédie, 13 rue du Moulin Brûlé, Reims
Public Tout public dès 13 ans
Durée estimée 1h45   .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : L’Odeur des tissus

L’événement L’Odeur des tissus Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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