L’Odeur des tissus Comédie CDN de Reims Reims
mardi 8 décembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
L’Odeur des tissus
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08 22:45:00
Date(s) :
2026-12-08 2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11
Tout public
L’Odeur des tissus
Texte Lydie Tamisier
Mise en scène Marion Duphil
Réunies à l’écart de la société, Modeste, Clara, Sorana, Babou, Noé, Phillys et Paulette prennent le temps de se reconstruire. Elles forment un ensemble drôle et enjoué, entre retraite spirituelle et utopie politique.
Consacrant leurs journées à la peinture, au jardinage ou au chant, sept pensionnaires regroupées en un lieu retiré du monde s’adonnent à l’art de la joie. Encadrés par Claudia, la directrice, ces êtres cabossés dont on devine le lourd passé composent un chœur de femmes où, sans conflit, l’entraide côtoie l’humour, la délicatesse et l’amitié. Écrite en plusieurs tableaux comme autant de fragments de vie de cette communauté à l’écoute, L’Odeur des tissus s’inspire du film Les Onze Fioretti de François d’Assise de Rossellini pour brosser le portrait d’un groupe féminin à la folie douce. Marion Duphil s’empare de l’écriture de Lydie Tamisier qui développe un travail sur le “presque rien”, la banalité du quotidien et la solidarité comme rempart face aux violences.
Extrait
MME DINH. Disons qu’on va essayer de réaliser un jardin qui soit favorable à l’émergence de sentiments nouveaux […] Même si, comme je le disais, le jardin sauvage est un jardin sophistiqué, on va essayer de donner une impression de naturel, de légèreté et de spontanéité.
Lydie Tamisier, L’Odeur des tissus
Dates
Mardi 08 décembre 20h
Mercredi 09 décembre 20h
Jeudi 10 décembre 20h
Vendredi 11 décembre 20h
Lieu Atelier de la Comédie, 13 rue du Moulin Brûlé, Reims
Public Tout public dès 13 ans
Durée estimée 1h45 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Odeur des tissus
L’événement L’Odeur des tissus Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- Poterie initiation au modelage Atelier Autour de la terre Reims 17 juillet 2026
- CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims 18 juillet 2026
- Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims 18 juillet 2026
- LE CELESTE, 19 JUILLET Céleste Reims 19 juillet 2026
- Musique et Textes Méditatifs Reims 15 août 2026