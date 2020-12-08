L’Odeur des tissus Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

L’Odeur des tissus

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:00:00

fin : 2026-12-08 22:45:00

Date(s) :

2026-12-08 2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11

Tout public

L’Odeur des tissus

Texte Lydie Tamisier

Mise en scène Marion Duphil

Réunies à l’écart de la société, Modeste, Clara, Sorana, Babou, Noé, Phillys et Paulette prennent le temps de se reconstruire. Elles forment un ensemble drôle et enjoué, entre retraite spirituelle et utopie politique.

Consacrant leurs journées à la peinture, au jardinage ou au chant, sept pensionnaires regroupées en un lieu retiré du monde s’adonnent à l’art de la joie. Encadrés par Claudia, la directrice, ces êtres cabossés dont on devine le lourd passé composent un chœur de femmes où, sans conflit, l’entraide côtoie l’humour, la délicatesse et l’amitié. Écrite en plusieurs tableaux comme autant de fragments de vie de cette communauté à l’écoute, L’Odeur des tissus s’inspire du film Les Onze Fioretti de François d’Assise de Rossellini pour brosser le portrait d’un groupe féminin à la folie douce. Marion Duphil s’empare de l’écriture de Lydie Tamisier qui développe un travail sur le “presque rien”, la banalité du quotidien et la solidarité comme rempart face aux violences.

Extrait

MME DINH. Disons qu’on va essayer de réaliser un jardin qui soit favorable à l’émergence de sentiments nouveaux […] Même si, comme je le disais, le jardin sauvage est un jardin sophistiqué, on va essayer de donner une impression de naturel, de légèreté et de spontanéité.

Lydie Tamisier, L’Odeur des tissus

Dates

Mardi 08 décembre 20h

Mercredi 09 décembre 20h

Jeudi 10 décembre 20h

Vendredi 11 décembre 20h

Lieu Atelier de la Comédie, 13 rue du Moulin Brûlé, Reims

Public Tout public dès 13 ans

Durée estimée 1h45 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : L’Odeur des tissus

L’événement L’Odeur des tissus Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne