Informations pratiques

Limoges

Lofofora + Maze’D

41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :

2026-09-19

Encore fâché. Et comment ne pas l’être ? LOFOFORA est aussi énervé qu’au premier jour et le fait savoir avec un onzième album, Coeur de cible, qui fait suite à Vanités (2019). Histoire de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Ne pas baisser les bras. Ne pas se laisser faire. Refuser d’être une cible, de se laisser submerger par l’apocalypse à venir. Ils ont creusé en eux pour sortir un truc intense, connecté à leurs tripes … Et il ne sera pas question pour Lofo, de se contenter de faire du Lofo

Originaire de Toulouse, MAZE’D incarne la nouvelle génération du metal français intense, audacieuse et engagée. Porté par quatre musiciens à l’alchimie redoutable, le groupe est l’étoile montante du metalcore hexagonal, grâce à un son percutant et une identité artistique aussi marquée qu’universelle. .

41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

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English : Lofofora + Maze’D

L’événement Lofofora + Maze’D Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole